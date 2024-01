Selenskyi bezeichnet Putin in Davos als "Verkörperung des Krieges"

Davos: Beim Weltwirtschaftsforum in der Schweiz hat die Ukraine um weitere internationale Unterstützung für ihren Abwehrkampf gegen Russland geworben. Präsident Selenskyj verwies in Davos auch auf die militärische Einmischung Moskaus in den syrischen Bürgerkrieg und in gewaltsame Konflikte in afrikanischen Staaten. Mit Blick auf den russischen Machthaber sagte er weiter, Putin sei eine Verkörperung von Krieg. Zuvor hatte US-Außenminister Blinken der Ukraine weitere Hilfe zugesichert. Man arbeite hier eng mit dem Kongress zusammen, um dies zu erreichen. Im US-Kongress sperren sich derzeit republikanische Abgeordnete gegen ein neues Unterstützungspaket für Kiew.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.01.2024 17:00 Uhr