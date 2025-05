Selenskyi äußert sich zu Treffen mit Trump im Vatikan

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat sein Treffen mit US-Präsident Trump im Vatikan am Rande der Beisetzung von Papst Franziskus als das bisher beste zwischen den beiden Staatschefs bezeichnet. In einer Erklärung hieß es jetzt, er sei sich mit Trump einig gewesen, dass eine 30-tägige Waffenruhe mit Russland der richtige erste Schritt zu einem Frieden im Ukraine-Krieg sei. Man habe bei dem Treffen in Rom auch über Sanktionen gegen Russland gesprochen. Die Antwort des US-Präsidenten zu dieser Frage sei "sehr stark" gewesen, so Selenskyj weiter, ohne Einzelheiten zu nennen. - Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe hat Russland die Ukraine in der Nacht erneut mit mehr als 180 Drohnen und zwei ballistischen Raketen angegriffen. Laut den Behörden in Charkiw wurde ein großes Wohngebäude getroffen; 46 Menschen seien verletzt worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.05.2025 13:00 Uhr