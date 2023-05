Kurzmeldung ein/ausklappen Selensky wird in Berlin mit militärischen Ehren empfangen

Berlin: Der ukrainische Präsident Selenskyj ist vor dem Kanzleramt mit militärischen Ehren empfangen worden. Bundeskanzler Scholz begrüßte den Staatsgast. Rund um das Regierungsviertel in Berlin gibt es umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen und Verkehrssperrungen. Zum Auftakt seines Deutschland-Besuchs traf Selenskyj Bundespräsident Steinmeier im Schloss Bellevue. Dort schrieb er ins Gästebuch, Deutschland sei ein wahrer Freund und ein verlässlicher Partner. Es ist Selenskyjs erster Besuch hierzulande seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Eine Maschine der Flugbereitschaft der Bundeswehr hatte ihn am Abend in Rom abgeholt, wo er unter anderem Papst Franziskus getroffen hatte. Am Nachmittag sollen Selenskyj und das ukrainische Volk mit dem Aachener Karlspreis geehrt werden. Ob der Präsident aus diesem Anlass nach Aachen reist, ist noch offen.

