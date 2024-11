Selensky reagiert verärgert auf Telefonat Putin-Scholz

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat verärgert auf das Telefonat von Bundeskanzler Scholz mit dem russischen Präsidenten Putin reagiert. Der Anruf öffne die Büchse der Pandora, sagte Selenskyj in einer Videobotschaft. Mit dem Gespräch habe Scholz Russlands Isolation beendet, damit sei ein lang gehegter Wunsch Putins in Erfüllung gegangen. Scholz hat Putin nach eigenen Angaben aufgefordert, den Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden und seine Truppen abzuziehen. Gleichzeitig habe er Putin zu Verhandlungen mit der Ukraine aufgefordert. Putin sagte, man müsse Moskaus Sicherheitsinteressen berücksichtigen und von den neuen territorialen Gegebenheiten ausgehen. Gemeint ist damit offenbar, dass Putin die bisher eroberten Gebiete in der Ukraine für sich beansprucht. Selenskyj lehnt den Verzicht auf eroberte Gebiete kategorisch ab.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.11.2024 06:00 Uhr