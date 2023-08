Selensky bedankt sich bei Dänemark für Kampfjets

Kopenhagen: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat sich in Dänemark für die zugesagte Lieferung von F-16-Kampfflugzeugen bedankt. Die Ukraine verteidige im Kampf gegen Russland Freiheit und Demokratie. Falls sein Land sich nicht durchsetze, seien alle Nachbarn Russlands in Gefahr, sagte Selenskyj im dänischen Parlament. Vor dem Gebäude begrüßten ihn anschließend zahlreiche Menschen mit ukrainischen und dänischen Fähnchen. - Die Niederlande und Dänemark hatten als erste westliche Staaten der Ukraine Kampfjets zugesagt, insgesamt 61 Stück. Der russische Botschafter in Dänemark sagte, damit trage das Land zu einer Eskalation des Konflikts bei.

