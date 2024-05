Selenksyj bittet in Spanien um weitere Unterstützung

Madrid: Der ukrainische Präsident Selenskyj hofft bei seinem heutigen Besucht in Spanien auf neue Hilfszusagen. So soll ein Sicherheitsabkommen zwischen beiden Ländern unterzeichnet werden. Selenskyj hatte Spanien eigentlich schon Mitte des Monats besuchen wollen, die Reise aber wegen der schweren russischen Angriffe auf Charkiw verschoben. In der Stadt nahe der russischen Grenze war erst am Wochenende ein Baumarkt bei einem russischen Angriff getroffen worden. In Berlin hat SPD-Generalsekretär Kühnert die NATO-Partner aufgerufen, alle verfügbaren und entbehrlichen Luftabwehrsysteme an die Ukraine zu liefern. Er bekräftigte aber auch, dass mit deutschen Waffen keine Ziele auf russischem Boden angegriffen werden sollten.

