Selelenskyj wirft Putin Manipulation vor

Kiew: Die Reaktion Russlands auf die vorgeschlagene Waffenruhe werden in der Ukraine und in den USA unterschiedlich bewertet. Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte am Abend in einer Videobotschaft, Putin traue sich nicht, US-Präsident Trump offen zu sagen, dass er den Krieg fortsetzen wolle. Dagegen äußerte sich Trump zufrieden über erste Gespräche einer US-Delegation in Moskau. Details dazu sind bisher allerdings nicht bekannt. - Putin hatte gestern Zweifel angemeldet, dass eine Feuerpause zu überwachen sei. Außerdem lehnte der Kreml-Chef Friedenstruppen ab und machte noch einmal Ansprüche auf ukrainisches Gebiet geltend.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.03.2025 06:00 Uhr