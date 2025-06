Selbstmordattentat erschüttert Damaskus

Damaskus: In der syrischen Hauptstadt hat ein Selbstmordattentäter bei einem Anschlag auf eine christliche Kirche mindestens 22 Menschen getötet. Nach Angaben der staatlichen syrischen Nachrichtenagentur erlitten mehr als 63 Menschen Verletzungen. Der Mann sei in die Mar-Elias-Kirche unter Abgabe von Schüssen eingedrungen, so die Behörden. Dann habe er sich während der Sonntagsmesse selbst in die Luft gesprengt. Der Angreifer soll der Terrororganisation "Islamischer Staat" angehört haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.06.2025 01:00 Uhr