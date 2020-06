SEK-Beamter wird bei Einsatz in Regensburg schwer verletzt

Nachrichtenarchiv - 14.06.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Regensburg: Bei der Festnahme eines Mannes ist ein Beamter eines Spezialeinsatzkommandos durch Feuer schwer verletzt worden. Er wurde am Morgen in eine Spezialklinik geflogen, wie die Polizei mitteilte. Wie es genau zu dem Unglück kam, ist noch unklar. - In der Nacht hatte eine Anwohnerin die Polizei alarmiert, nachdem ein 41-Jähriger einen Brandsatz aus dem Fenster eines Mehrparteienhauses geworfen hatte. Ein Nachbar löschte das Feuer vor dem Haus. Bei der Festnahme sei schlagartig Feuer in der Wohnung des Verdächtigen ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Dabei verletzte sich einer der Beamten schwer. In der Wohnung wurden weitere Brandsätze sichergestellt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.06.2020 13:00 Uhr