SEK-Beamter bei Einsatz in Gelsenkirchen erschossen

Gelsenkirchen: Bei einem Spezialkommando-Einsatz ist in der Früh ein Polizist getötet worden. Als die Beamten eine Hausdurchsuchung bei einem Beschuldigten in einem Drogenermittlungsverfahren machen wollten, soll dieser insgesamt zwei Schüsse auf die SEK-Beamten abgegeben haben. Das teilte ein Sprecher der Polizei in Gelsenkirchen mit. Einer davon traf den 28-jährigen Polizisten. Der Mann sei noch ins Krankenhaus gebracht worden, dort aber an der Verletzung gestorben. Der 29 Jahre alte Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.04.2020 13:00 Uhr