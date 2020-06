Seit Mitternacht gilt in Gütersloh und Warendorf ein regionaler Lockdown

Nachrichtenarchiv - 24.06.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Gütersloh: Erstmals ist in Deutschland ein regionaler Corona-Lockdown in Kraft getreten - und zwar in den nordrhein-westfälischen Kreisen Gütersloh und Warendorf. Seit Mitternacht gelten hier für rund 640.000 Menschen wieder ähnlich strenge Auflagen wie bundesweit im März und April. Schulen, Kitas, Museen, Bars und Kinos sind zu. Sport in geschlossenen Räumen - etwa im Fitnessstudio - ist verboten. Außerdem dürfen sich nur noch zwei Menschen verschiedener Haushalte treffen. Restaurants und Geschäfte bleiben allerdings unter Auflagen geöffnet. Die Einschränkungen gelten zunächst für eine Woche, bis zum 30. Juni. Grund dafür sind die Infektionen beim Schlachtbetrieb Tönnies in Rheda-Wiedenbrück: Hier wurden bislang mehr als 1.550 Beschäftigte positiv auf Corona getestet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.06.2020 08:00 Uhr