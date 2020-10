Seit Mitternacht gilt faktischer Lockdown in Rottal-Inn

Nachrichtenarchiv - 27.10.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Im Landkreis Rottal-Inn gelten wegen der vielen Corona-Neuinfektionen seit Mitternacht weitreichende Ausgangsbeschränkungen. Es ist der zweite Landkreis nach dem Berchtesgadener Land, in dem das öffentliche Leben weitgehend runtergefahren wurde. Schulen, Kitas und Freizeiteinrichtungen bleiben zunächst für zehn Tage geschlossen, Veranstaltungen abgesagt. Wirtshäuser dürfen nur noch Speisen zum Mitnehmen anbieten. In Krankenhäusern und Altenheimen herrscht bis auf wenige Ausnahmen Besuchsverbot. Die Menschen dürfen die Wohnung ab heute nur noch verlassen, wenn sie beispielsweise zur Arbeit, zum Arzt oder zum Einkaufen gehen. Das bayerische Kabinett befasst sich am Vormittag mit den gestiegenen Corona-Zahlen und der Frage wie die ungebremste Ausbreitung gestoppt werden kann. Das Robert-Koch-Institut meldet heute früh 11.409 Neuinfektionen in Deutschland innerhalb von 24 Stunden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.10.2020 06:00 Uhr