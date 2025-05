Seit Jahresbeginn sind 4.000 Migranten per Boot nach Kreta gekommen

Heraklion: Seit Beginn des Jahres sind etwa 4000 Migranten auf Kreta angekommen - so viel wie auf keiner anderen griechischen Insel. Allein in den vergangenen vier Tagen zählte die Küstenwache über 500 Menschen. Sie waren von Libyen aus in See gestochen. Die Behörden rechnen damit, dass sich die Zahl der Migranten, die übers Mittelmeer kommen, im Sommer weiter steigt. Griechenland fordert, die Flüchtlingslast innerhalb der EU gerechter zu verteilen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.05.2025 13:00 Uhr