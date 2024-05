Seit heute gilt ein neues CO2-Label für Autos

Berlin: Seit heute gibt es ein neues CO2-Label für Autos. Das bedeutet, Händler müssen ihre Kunden besser über den Verbrauch und die Emissionen der angebotenen Fahrzeuge informieren. Das Label gilt für neue und gebrauchte Wagen. Die alte Kennzeichnung war unter anderem vom ADAC kritisiert worden, weil der Verbrauch in Relation zum Gewicht des Fahrzeugs gesetzt worden war. Schwere Autos schnitten oftmals besser ab.. Wer eine Flugreise machen will, muss mit höheren Ticketpreisen rechnen. Die Luftverkehrssteuer wurde erhöht und viele Fluggesellschaften dürften diese Kosten an die Passagiere weitergeben. Außerdem wird zum 1. Mai der Mindestlohn in der Altenpflege angehoben - für Fachkräfte steigt er auf 19 Euro 50.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.05.2024 07:45 Uhr