Seit heute gilt das Deutschlandticket

München: Unter dem Motto "Ungebrochen solidarisch" haben die Gewerkschaften zum heutigen 1. Mai zu Kundgebungen und Demonstrationen aufgerufen. In Bayern will der Deutsche Gewerkschaftsbund auf 84 Veranstaltungen seine Forderungen an Wirtschaft und Politik richten. So spricht Bayerns DGB-Chef Bernhard Stiedl auf der Kundgebung in Schweinfurt. Horst Ott, der neue bayerische IG-Metall-Chef, ist in Amberg zu Gast. In Bamberg ist der EVG-Bundesvorsitzende Burkert zu hören und in München die GEW-Bundesvorsitzende Finnern. Laut dem Mai-Aufruf geht es nicht nur um höhere Reallöhne und bessere Arbeitsbedigungen. Die Gewerkschaften wollen sich auch für Frieden und Freiheit in der Ukraine einsetzen. Im Anschluss an die Kundgebungen sind vielerorts Familienfeste geplant.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.05.2023 08:15 Uhr