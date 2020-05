Seit heute gelten weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen in Bayern

Nachrichtenarchiv - 08.05.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In Bayern gelten von heute an weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen. Nun dürfen sich wieder Angehörige zweier Haushalte treffen - sowohl in privaten Räumen als auch im Freien, etwa zum Grillen im Garten. Staatskanzleichef Herrmann rief aber auch weiterhin zu Vorsicht und Umsicht auf. Es solle nicht aus der privaten Begegnung eine Infektion entstehen, mahnte er. Größere Gruppenbildungen sollten deshalb weiterhin vermieden werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 08.05.2020 01:00 Uhr