Seit heute gelten neue Regeln für Digitalkonzerne

Brüssel: Große Digitalkonzerne müssen sich ab heute an neue EU-Vorschriften halten: Mit dem Gesetz für digitale Märkte - dem Digital Markets Act - will die EU-Kommission die Rechte der Verbraucher stärken. Die Marktmacht der großen Tech-Riesen wie Apple, Microsoft und Amazon soll beschränkt werden - auch die des ursprünglich chinesischen Unternehmens Bytedance, das hinter Tiktok steht. Sie sollen künftig weniger kontrollieren können, welche Apps auf Handys vorinstalliert sind. Apple beispielsweise muss nun erstmals zulassen, dass auf dem iPhone Apps aus anderen Stores geladen werden können. Untersagt ist auch, Daten aus verschiedenen Diensten ohne ausdrückliche Einwilligung der Nutzer zu verknüpfen. Bei Verstößen drohen den Unternehmen Strafen in Milliardenhöhe.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.03.2024 09:15 Uhr