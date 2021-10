Seit heute gelten neue Corona-Regeln in Bayern

Nachrichtenarchiv - 06.10.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In Bayern gelten ab heute weitere Lockerungen der Corona-Regeln. Bei Veranstaltungen können Maskenpflicht und Abstandsgebot entfallen. Voraussetzung ist, dass Veranstalter die 2G-Regel bzw. die 3G-Plus-Regel anwenden - also nur Geimpfte und Genesene einlassen sowie Besucher, die einen PCR-Test gemacht haben. Dann entfallen auch Alkoholverbote und Personenobergrenzen. Bisher galt für Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Besuchern Alkohol-Ausschankverbot. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, die nicht geimpft sind, dürfen an Veranstaltungen mit 3G-plus teilnehmen, weil sie ohnehin regelmäßig im Unterricht getestet werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.10.2021 06:00 Uhr