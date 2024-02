Seit Hamas-Überfall auf Israel gibt es 140 Antisemitismus-Strafverfahren in Bayern

München: Der Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober hat zu einer Serie von antisemitischen Straftaten in Bayern geführt. Wie die Generalstaatsanwaltschaft mitgeteilt hat, wurden seitdem 142 Ermittlungsverfahren eingeleitet, die mit dem Angriff auf Israel und dem Krieg im Gazastreifen im Zusammenhang stehen. Neben judenfeindlichen Äußerungen geht es unter anderem auch um Sachbeschädigung und Bombendrohungen. In den meisten Fällen sind die Täter demnach unbekannt. In 29 Fällen konnten Verdächtige ermittelt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.02.2024 09:00 Uhr