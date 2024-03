Seit Einführung des Bürgergeldes wechseln weniger Menschen von Arbeit in staatliche Sicherung

Berlin: Die Einführung des Bürgergeldes hat offenbar nicht dazu geführt, dass viele Menschen freiwillig Geld vom Staat beziehen. So rutschten im vergangenen Jahr rund 341.000 Menschen vom regulären Arbeitsmarkt in die Grundsicherung. Das waren 54.000 weniger als im Jahr 2022. Die Zahlen stammen vom Sozialministerium, das sie auf Anfrage der Grünen im Bundestag vorlegte. Damit habe es 2023 - dem Jahr der Einführung des Bürgergelds - den bislang niedrigsten Zugang an Arbeitslosen in die Grundsicherung gegeben. Kritiker hatten davor gewarnt, dass das Bürgergeld dazu beitragen könnte, lieber Geld vom Staat zu beziehen als zu arbeiten. Das Bürgergeld löste Hartz IV ab.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.03.2024 07:00 Uhr