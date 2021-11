Seibert ist befremdet über volle Fußballstadien

Nachrichtenarchiv - 29.11.2021 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der von der Ampelkoalition geplante Corona-Krisenstab soll in Kürze starten. Wie Regierungssprecher Seibert mitteilte, stehen die geschäftsführende Kanzlerin Merkel sowie ihr designierter Nachfolger, Scholz, darüber in engem Kontakt. Als eine wichtige Aufgabe des neuen Bund-Länder-Gremiums nannte Seibert, die Impfkampagne voranzutreiben. Befremdet zeigte sich der Regierungssprecher ob des jüngsten Fußballderbys Köln gegen Mönchengladbach. Dass in der jetzigen Phase der Pandemie, 50.000 Menschen zusammenkommen, während andernorts Weihnachstmärkte geschlossen werden, sei ganz schwer zu verstehen.- Zu einem möglichen vorgezogenen Ministerpräsidenten-Konferenz äußerte sich Seibert nicht. Damit bliebe es beim 9. Dezember. Immer mehr Länder, darunter Bayern, dringen jedoch auf einen früheres Treffen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.11.2021 14:00 Uhr