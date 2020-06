Seenschifffahrt in Bayern fährt ab Donnerstag wieder im gewohnten Takt

Maas hält Spanien für ein sicheres Reiseland

Valencia: Außenminister Maas hält Spanien für ein Corona-sicheres Reiseland. Bei einem Besuch in Valencia sagte er, das Land habe sich besonders gewissenhaft auf den anstehenden Sommertourismus vorbereitet. Er appellierte an deutsche Urlauber, Vernunft und Verantwortung zu zeigen und sich an die geltenden Schutzmaßnahmen zu halten. Nachdem in Spanien monatelang besonders strikte Ausgangsbeschränkungen gegolten hätten, sei es nun wichtig, Gastgeber und Reisende zu schützen. Seit Sonntag dürfen Touristen wieder in alle spanischen Landesteile reisen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 23.06.2020 22:45 Uhr