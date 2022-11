Seenotretter bringen 360 Bootsmigranten auf Sizilien an Land

Nachrichtenarchiv - 07.11.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Sizilien: Auf der italienischen Insel haben Seenotretter knapp 360 Bootsmigranten an Land gebracht. Mehr als 210 Menschen müssten dagegen an Bord des Schiffes "Geo Barents" bleiben, teilte die Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen" mit. Sie betreibt das Schiff. Die Behörden hatten die "Geo Barents" gestern im Hafen von Catania einlaufen lassen, um nach einer Kontrolle Frauen, Kinder und Verletzte von Bord zu holen. Andere Migranten erachtet die neue italienische Regierung nicht als hilfsbedürftig. Mehrere Schiffe mit Geretteten an Bord liegen deshalb in Catania vor Anker oder warten vor Sizilien auf einen Hafen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.11.2022 14:00 Uhr