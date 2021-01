Seenotretter bergen 150 Menschen vor Gran Canaria

Nachrichtenarchiv - 31.12.2020 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Las Palmas: Die spanische Seenotrettung hat vor der Kanaren-Insel Gran Canaria 150 Menschen aus mehreren Booten gerettet. Die Afrikaner seien an Land gebracht worden, wo sie versorgt und registriert würden, teilte die Seenotrettung mit. In diesem Jahr haben nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen mehr als 22.000 Menschen versucht, von Afrika aus auf die Kanaren zu gelangen. Das waren fast zehn Mal so viele wie im Jahr davor.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2020 22:00 Uhr