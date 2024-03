Seekorridor für Hilfslieferungen nach Gaza soll Sonntag öffnen

Larnaka: Die Hilfslieferungen per Schiff von Zypern in den Gazastreifen sollen möglichst bis Sonntag beginnen. Das hat EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen bei einem Besuch im Hafen von Larnaka in Zypern gesagt. Von dort sollen die Schiffe mit Nahrungsmitteln, Wasser, Medizin und Notunterkünften zum rund 400 Kilometer entfernten Gazastreifen starten. In seiner Rede zur Lage der Nation hatte gestern Nacht auch US-Präsident Biden angekündigt, die Zivilbevölkerung im Gazastreifen mit Lieferungen per See unterstützen zu wollen. Dafür habe er das US-Militär angewiesen, einen provisorischen Hafen dort einzurichten. Aus Regierungskreisen heißt es aber, das könne einige Wochen dauern. Biden sprach von einer "herzzerreißenden" Situation im Gazastreifen und hielt Israels Führung dazu an, mehr für den Schutz der palästinensischen Zivilbevölkerung zu tun.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.03.2024 12:45 Uhr