Seehofer würdigt in Haushaltsdebatte Arbeit der Sicherheitskräfte

Aiwanger will weniger "Regelungswirrwarr" bei Corona-Maßnahmen

München: Wirtschaftsminister Aiwanger will sich für mehr Diskussion und weniger Tempo bei den Corona-Maßnahmen einsetzen. Er kritisiert in einem Schreiben an den BR, dass die Bürger angesichts des - so wörtlich - "Regelungswirrwarrs" mittlerweile komplett den Überblick verloren hätten. Aiwanger hält es für nötig, vor neuen Regeln zunächst mit Verbänden und Kommunen zu reden. Ob sich der Freie-Wähler-Chef mit dieser Position im Kabinett durchsetzen kann, wird sich möglicherweise schon heute zeigen. Am Vormittag berät die Staatsregierung darüber, wie die jüngsten Corona-Vereinbarungen der Länderregierungschefs umgesetzt werden. Dabei geht es unter anderem um das Bußgeld für falsche Namens- oder Kontaktangaben in Gasthäusern. Die Einigung sieht mindestens 50 Euro vor. Einige Länder wollen aber deutlich höhere Summen fordern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.10.2020 08:00 Uhr