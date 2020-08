Seehofer will wieder Publikum bei Fußballspielen zulassen

Nachrichtenarchiv - 27.08.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesinnenminister Seehofer hat sich für eine Ende der Geisterspiele im Fußball ausgesprochen. In der "Augsburger Allgemeinen" forderte der CSU-Politiker eine konstruktive Lösung, um die Spiele von Bundesliga und zweiter Liga wieder vor Publikum stattfinden zu lassen. Seehofer, der auch für den Sport zuständig ist, sagte wörtlich: "Die Bevölkerung versteht es nicht, wenn im Nahverkehr viele Menschen auf eingem Raum unterwegs sein dürfen, aber ein Fußballspiel mit wenigen Zuschauern und großen Abständen nicht möglich sein soll." Eine konkrete Zahl zu den Menschen im Stadion nannte der Minister nicht. Zuletzt hatte die UEFA bekanntgegeben, dass sie den Supercup zwischen Bayern München und dem FC Sevilla am 24. September vor Publikum austragen will. Die Spiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft Anfang September finden hingegen vor leeren Rängen statt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.08.2020 07:00 Uhr