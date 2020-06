Seehofer will vorerst keine Bundespolizisten mehr in Berlin einsetzen

Nachrichtenarchiv - 17.06.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesinnenminister Seehofer will vorerst keine Bundespolizisten mehr in der Hauptstadt einsetzen. Hintergrund ist das neue Antidiskriminierungsgesetz des Landes Berlin. Es sieht vor, dass zum Beispiel Polizisten künftig beweisen müssen, dass sie niemanden diskriminiert haben. Kritiker werten das als Beweislastumkehr, die Polizisten unter Generalverdacht stelle. Vor Seehofer hatten bereits die bayerische Staatsregierung und andere Länder Einsätze in Berlin infrage gestellt. Das könnte dort zum Problem werden, denn die verschiedenen Länder schicken sich normalerweise gegenseitig Polizisten als Verstärkung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.06.2020 15:00 Uhr