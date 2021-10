Seehofer will illegale Schleusungen aus Belarus unterbinden

Nachrichtenarchiv - 24.10.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Angesichts gezielter Schleusungen von Migranten über Belarus in die EU hat Bundesinnenminister Seehofer angekündigt, die Grenzen engmaschiger zu kontrollieren. In der "Bild am Sonntag" sagte Seehofer, dass er bereits acht Hundertschaften der Polizei an die deutsch-polnische Grenze entsandt habe. Auch reguläre Passkontrollen zwischen Polen und Deutschland schloss er nicht aus. In Mecklenburg-Vorpommern wurden in der Nähe zur deutsch-polnischen Grenze in einem Kleintransporter 31 Iraker aufgegriffen, darunter auch zehn Kinder, deren Füße wegen der Kälte zum Teil mit Alufolie eingewickelt waren. Seehofer signalisierte außerdem Unterstützung für den Plan Polens, eine Grenzanlage an der polnisch-belarussischen Grenze zu errichten, um die EU nach außen besser zu schützen. Der belarussische Machthaber Lukaschenko hatte im Mai angekündigt, gezielt Flüchtlinge in Richtung EU zu bringen, als Reaktion für Sanktionen aus Brüssel.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.10.2021 07:00 Uhr