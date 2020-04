Seehofer will Grenzkontrollen verlängern

Nachrichtenarchiv - 29.04.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesinnenminister Seehofer will die in der Corona-Krise eingeführten Kontrollen an deutschen Grenzen bis zum 15. Mai verlängern. Einen entsprechenden Vorschlag wird er nach Angaben eines Sprechers morgen im Corona-Krisenkabinett vorlegen. Die Kontrollen würden sonst am 4. Mai enden. Sie waren Mitte März eingeführt worden. Seither werden die Grenzen zu Österreich, Frankreich, Luxemburg, Dänemark und der Schweiz überwacht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.04.2020 14:00 Uhr