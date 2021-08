Seehofer will gegebenenfalls strengere Grenzkontrollen

Nachrichtenarchiv - 29.08.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesinnenminister Seehofer will Grenzkontrollen verschärfen, sollte eine neue große Fluchtbewegung einsetzen. Der "Bild am Sonntag" sagte er, man beobachte die Flüchtlingsbewegungen aus Afghanistan, Syrien und dem Irak sehr genau. Bei Evakuierungsflügen aus Afghanistan sind den Sicherheitsbehörden demnach sieben Afghanen aufgefallen, weil sie gefälschte Dokumente dabeihatten oder bereits abgeschoben waren. Bundesaußenminister Maas reist heute in die Region. Er möchte mit umliegenden Staaten über die Ausreise Schutzsuchender sprechen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 29.08.2021 03:00 Uhr