Seehofer will Abschiebungen nach Syrien überprüfen lassen

Nachrichtenarchiv - 23.10.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach der tödlichen Messerattacke von Dresden hat Bundesinnenminister Seehofer gefordert, Abschiebungen nach Syrien zu prüfen. Es geht Seehofer um mögliche Abschiebungen in die befriedeten Gebiete Syriens. Am 4. Oktober hatte ein Mann in Dresden zwei Männer mit einem Messer angegriffen und einen davon getötet. Tatverdächtiger ist ein Syrer, der von den Behörden als islamistischer Gefährder eingestuft worden war und observiert wurde. Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Haldenwang, sagte, die Tat in Dresden zeige, dass vom islamistischen Terrorismus nach wie vor große Gefahr ausgehe. Laut Bundesamt für Verfassungsschutz gibt es in Deutschland mehr als 2.000 Personen, die als potenzielle islamistische Terroristen eingestuft werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.10.2020 07:00 Uhr