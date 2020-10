Seehofer will Abschiebungen in befriedete Gebiete Syriens prüfen lassen

Nachrichtenarchiv - 23.10.2020 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesinnenminister Seehofer will nach dem tödlichen Messerangriff in Dresden den generellen Abschiebestopp nach Syrien überprüfen lassen. Aus seiner Sicht muss geklärt werden, ob man nicht in die befriedeten Gebiete Syriens abschieben kann. Zuvor hatten schon andere Unions- und auch AfD-Politiker gefordert, einen entsprechenden Schritt in Betracht zu ziehen. Das Auswärtige Amt und Niedersachsens Innenminister Pistorius von der SPD sehen hier aber vorerst keinen Spielraum. Das derzeitige Abschiebeverbot nach Syrien gilt noch bis Jahresende. Anfang des Monats soll ein 20jähriger vorbestrafter Syrer zwei Männer mit einem Messer angegriffen haben, einer von ihnen starb. Die Ermittler vermuten einen islamistischen Hintergrund.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.10.2020 21:00 Uhr