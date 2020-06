Seehofer weist Rassismus-Vorwurf gegen Polizei zurück

Nachrichtenarchiv - 10.06.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesinnenminister Seehofer sieht in deutschen Polizeibehörden keinen unterschwelligen Rassismus. Der Vorwurf, sagte Seehofer nach Angaben eines Sprechers, stoße bei ihm auf absolutes Unverständnis. Deshalb weise er ihn auch zurück. Gleichzeitig gelte: Für Rassismus Null Toleranz. SPD-Chefin Esken hatte mit Blick auf die Proteste gegen Rassismus in den USA gesagt, auch in Deutschland gebe es latenten Rassismus bei den Sicherheitskräften.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.06.2020 04:00 Uhr