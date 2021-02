Seehofer weist Kritik aus Brüssel an Grenzkonrtrollen zurück

Nachrichtenarchiv - 13.02.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesinnenminister Seehofer hat die Kritik aus Brüssel an den geplanten Grenzkontrollen erneut scharf zurückgewiesen. Der "Bild-Zeitung" sagte Seehofer -Zitat - "Jetzt reicht's"! Die EU-Kommission habe bei der Impfstoffbeschaffung in den letzten Monaten genug Fehler gemacht - sie sollte Deutschland unterstützen und keine Knüppel zwischen die Beine werfen. Angesichts neuer Einreisebeschränkungen aus Tschechien, dem österreichischen Bundesland Tirol und der Slowakei hatte Brüssel von Deutschland gefordert, Ausnahmen etwa für Pendler zu gewähren. Die Beschränkungen und Grenzkontrollen treten morgen in Kraft.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.02.2021 02:00 Uhr