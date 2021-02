Seehofer wehrt sich gegen Kritik an Grenzkontrollen aus Tschechien und Tirol

Nachrichtenarchiv - 13.02.2021 12:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Innenminister Seehofer wehrt sich gegen Kritik aus Brüssel an den geplanten Grenzkontrollen zu Nachbarländern. Der CSU-Politiker hat der "Bild"-Zeitung wörtlich gesagt: "Jetzt reicht's!" Die EU-Kommission habe bei der Beschaffung des Corona-Impfstoffs in den vergangenen Monaten Fehler gemacht. Brüssel sollte Deutschland unterstützen und nicht Knüppel zwischen die Beine werfen. Hintergrund sind die Einreisebeschränkungen, die ab morgen aus Tschechien und Tirol gelten, die in Deutschland inzwischen als sogenannte Mutationsgebiete gelten. Die EU-Kommission bemängelt, dass es keine Ausnahmen etwa für Pendler gibt. Auch der Tiroler Landeshauptmann Platter ist darüber empört.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.02.2021 12:15 Uhr