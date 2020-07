Seehofer warnt vor hybrider Bedrohung durch China

Rotes Kreuz muss mehrere Schlauchboote aus der Isar retten

München: Binnen weniger Stunden sind in der Isar gestern elf Schlauchboote gekentert. Das Bayerische Rote Kreuz musste insgesamt 32 Personen ans Ufer retten. Vor allem an der Marienklausenbrücke im Süden von München gerieten viele Boote in Gefahr, weil sie sich nicht mehr aus der Wasserwalze befreien konnten. Eine Person musste sogar per Seilwinde mit einem Rettungshubschrauber in Sicherheit gebracht werden. An der Thalkirchener Brücke trieb ein Boot gegen verkeilte Baumstämme und wurde stark beschädigt. Auch hier musste die Wasserwacht die Besatzung retten. Das Rote Kreuz warnt eindringlich davor, bei dem derzeit hohen Wasserstand in der Isar zu schwimmen oder zu paddeln.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.07.2020 06:00 Uhr