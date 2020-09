Seehofer warnt vor deutschem Alleingang in der Flüchtlingspolitik

Nachrichtenarchiv - 11.09.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In einer Aktuellen Stunde zur Lage auf Lesbos ist es im Bundestag zu einem flüchtlingspolitischen Schlagabtausch gekommen. Bundesinnenminister Seehofer mahnte eine internationale Lösung an und warnte vor einem nationalen Alleingang Deutschlands. Dann werde sich 2015 wiederholen, so Seehofer mit Blick auf den damaligen Flüchtlingsstrom. Dagegen forderte Luise Amtsberg von den Grünen, dass Deutschland vorangehen und andere mitziehen müsse. Die Bundesregierung habe Initiativen zur Aufnahme von Flüchtlingen immer wieder blockiert. Die Linken fordern, 13tausend Menschen in Deutschland aufzunehmen. Die Bundesregierung hat bislang angeboten, bis zu 150 minderjährige Migranten aus Moria einreisen zu lassen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.09.2020 14:00 Uhr