Seehofer warnt vor Cyberbedrohungen aus dem In- und Ausland zur Bundestagswahl

Berlin: Die Sicherheitsbehörden des Bundes stellen sich wenige Wochen vor der Bundestagswahl auf eine Zunahme von Hackerangriffen ein. Der Präsident des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, Schönbohm, nannte als mögliche Angriffsformen Cyberstalking, Beschimpfungen im Netz sowie Stör- und Sabotageaktionen. Bundesinnenminister Seehofer betonte aber, die Bundestagswahl selbst sei sicher. Es gebe zwar viel Aufmerksamkeit für mögliche Einflussnahmen von Russland und China, diese nähmen die Behörden auch ernst. Ihn beschäftige aber mehr, was im Land stattfindet. Verfassungsschutzpräsident Haldenwang berichtete von einer Serie von Cyber-Angriffen auf Mitglieder des Bundestags und der Landesparlamente seit Februar. Dabei gehe es um das so genannte "Phishing", also den Diebstahl von Daten über gefälschte Emails.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.07.2021 23:00 Uhr