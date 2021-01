Seehofer warnt Bürger vor Auslandsreisen

Nachrichtenarchiv - 30.01.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Aus Sorge vor den Gefahren durch mutierte Coronavirus-Varianten appelliert Bundesinnenminister Seehofer an die Bevölkerung, auf sämtliche Reisen ins Ausland zu verzichten. Er sehe das in dieser schwierigen Zeit sogar als Bürgerpflicht, so Seehofer in der Augsburger Allgemeinen. Die Einreiseverbote, die um Mitternacht in Kraft getreten sind, bezeichnete er als zwingend notwendig. Es sei eine drastische Maßnahme, so der Innenminister, es gehe aber um die Abwehr von hoch infektioösen mutierten Viren. Die Einreiseverbote betreffen Großbritannien, Irland, Portugal, Brasilien und Südafrika.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.01.2021 05:00 Uhr