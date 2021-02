Seehofer verteidigt Kontrollen an Grenze zu Tschechien und Tirol

Reforminitiative Maria 2.0 fordert Reformen der katholischen Kirche

Würzburg: Die katholische Reforminitiative "Maria 2.0" hat an mehreren Orten in Deutschland Thesen an Kirchentüren aufgehängt. Diese Aktion fand unter anderem in Würzburg, München und Augsburg statt. Damit fordert die Frauenbewegung grundlegende Reformen in der katholischen Kirche: Sie will den Zugang von Frauen zu allen Ämtern in der Kirche und eine neue Sexualmoral. Mit der Aktion orientiert sich "Maria 2.0" an Martin Luther und seinen 95 Thesen. Am Dienstag beginnt die virtuelle Vollversammlung der deutschen Bischöfe. Bereits vor zwei Jahren hatte "Maria 2.0" mit einem Kirchenstreik die katholische Kirche aufgemischt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.02.2021 23:00 Uhr