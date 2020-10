Seehofer verspricht Aufklärung rechtsextremer Vorfälle

Nachrichtenarchiv - 01.10.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesinnenminister Seehofer hat vor dem Bundestag die Aufklärung und Verfolgung rechtsextremer Vorfälle in deutschen Behörden versprochen. In seiner Rede zum Haushalt ging er zwar nicht explizit auf neu bekannt gewordene rassistische Chatgruppen bei der Polizei ein. Der CSU-Politiker betonte aber, es werde nichts vertuscht, für Rechtsextremisten gelte das Prinzip "null Toleranz", ganz gleich auf welcher Ebene und in welcher Berufsgruppe. Seehofer sagte, er erwarte für nächste Woche einen Bericht des Bundesamts für Verfassungsschutz über Rechtsextremismus in der Polizei. Nur zwei Wochen nach Bekanntwerden rassistischer Chatgruppen bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen ist ein weiterer Chat aufgetaucht, in dem Beamte aus Berlin unter anderem Muslime mit Affen verglichen haben sollen. Das berichtet das ARD-Magazin Monitor. Rechtsextreme Verdachtsfälle gibt es laut der Rheinischen Post auch beim Verfassungsschutz von Nordrhein-Westfalen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.10.2020 11:00 Uhr