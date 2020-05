Seehofer verlängert Grenzkontrollen bis Mitte Mai

Nachrichtenarchiv - 04.05.2020 22:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesinnenminister Seehofer hat die Kontrollen an den deutschen Grenzen wegen der Coronavirus-Pandemie bis zum 15. Mai verlängert. Wie das Bundesinnenministerium am Abend mitteilte, sind Reisende aus Österreich, der Schweiz, Frankreich, Luxemburg und Dänemark sowie Italien und Spanien betroffen. Mit den Grenzkontrollen sollen die Infektionsgefahren durch das Coronavirus weiter erfolgreich eingedämmt werden, indem Infektionsketten unterbrochen werden, hieß es aus dem Ministerium. Der grenzüberschreitende Warenverkehr sowie Grenzübertritte von Berufspendlern sollen den Angaben zufolge weiter gewährleistet bleiben. Auch grenzüberschreitendes Reisen sei in Einzelfällen grundsätzlich zulässig, wenn triftige Gründe vorliegen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.05.2020 22:45 Uhr