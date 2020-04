Seehofer verbietet Hisbollah-Aktivitäten in Deutschland

Nachrichtenarchiv - 30.04.2020 12:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Anhänger der libanesischen Hisbollah müssen ihre Aktivitäten in Deutschland einstellen. Bundesinnenminister Seehofer hat am Morgen ein Betätigungsverbot gegen die schiitische Islamisten-Vereinigung verhängt, der hierzulande über 1.000 Personen zugerechnet werden. Betroffen sind vier Vereine. Ihnen wird vorgeworfen, zu der als Terrororganisation eingestuften Gruppierung zu gehören. Polizisten durchsuchten am Morgen Moscheen und Vereine in Dortmund, Berlin, Münster und Bremen. Nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden nutzt die Hisbollah Deutschland vor allem als Rückzugsraum und zum Sammeln von Spenden. Der vor allem vom Libanon aus operierenden Organisation wird vorgeworfen, mit Gewalt und Anschlägen gegen Israel vorzugehen. Israel und die USA begrüßten das Verbot.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.04.2020 12:15 Uhr