Seehofer und Darmanin wollen EU-Strategie gegen Terror

30.10.2020 22:15 Uhr

Berlin: Nach den jüngsten Anschlägen in Frankreich wollen Bundesinnenminister Seehofer und sein französischer Kollege Darmanin eine gemeinsame Strategie der europäischen Union. Wie sie in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten, wollen sie den Kampf gegen den Terror beim Treffen der EU-Innenminister am 13. November auf die Tagesordnung setzen. Neben der Reform der europäischen Asyl- und Migrationspolitik solle auch darüber beraten werden, wie man die zur Verfügung stehenden Instrumente künftig besser nutzen könne, um terroristische Gräueltaten zu verhindern. Seehofer und Darmanin sprachen von heimtückischen Terroranschlägen und einer breiten terroristischen Bedrohung auf europäischem Boden. Ein illegal eingereister Tunesier hatte gestern laut Ermittlern drei Menschen in Nizza mit einem Messer getötet.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.10.2020 22:15 Uhr