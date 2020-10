Seehofer stimmt offenbar Rassismus-Studie bei der Polizei zu

Nachrichtenarchiv - 20.10.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach monatelangem Ringen ist Bundesinnenminister Seehofer jetzt offenbar doch mit einer Studie zu Rassimus in der Polizei einverstanden. Nach übereinstimmenden Medienberichten gab es bei einem Treffen Seehofers mit Bundeskanzlerin Merkel und Finanzminister Scholz einen entsprechenden Kompromiss. Danach soll die Untersuchung sich nicht nur auf das Thema Rassismus fokussieren, sondern sich auch mit den Alltagserfahrungen der Beamten befassen. Konkret, so hieß es, gehe es zum einen darum, wie Polizisten mit Hass und Gewalt gegen sie selbst umgehen. Zum anderen solle untersucht werden, ob sie dem Anspruch: null Toleranz für Extremismus und Rassismus im öffentlichen Dienst gerecht werden. Den Berichten zufolge wurden auch andere strittige Themen geklärt. So sollen etwa die Geheimdienste mehr Befugnisse bekommen, zum Beispiel sollen sie auf den Mobiltelefonen Verdächtiger Trojaner einsetzen dürfen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.10.2020 13:00 Uhr