Seehofer stellt Warnsystem per SMS in Aussicht

Nürnberg benennt Platz nach NSU-Opfer Simsek

Nürnberg: In der fränkischen Stadt wird ein Platz nach dem ersten Mordopfer der rechtsextremen Terrorgruppe NSU benannt. Das hat der Nürnberger Stadtrat heute beschlossen. Das Straßenschild mit der Aufschrift "Enver-Simsek-Platz" soll am 13.September bei einer Gedenkveranstaltung von Oberbürgermeister König enthüllt werden. König sagte, man erfülle damit einen Wunsch der Familie. An dem Platz in der Liegnitzer Straße war Simsek im Herbst 2000 von acht Schüssen lebensgefährlich verletzt worden, er starb später an seinen Verletzungen. Der NSU tötete zehn Menschen, drei davon in Nürnberg.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.07.2021 23:00 Uhr