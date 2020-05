Seehofer stellt Grenzöffnungen unter Vorbehalt

Nachrichtenarchiv - 13.05.2020 23:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesinnenminister Seehofer hat die angekündigten Grenzöffnungen unter Vorbehalt gestellt. Wenn das Infektionsgeschehen günstig bleibe, beende man die Kontrollen am 15. Juni, sagte Seehofer am Abend im "Ersten". Wenn aber die Infektionen in grenznahen Gebieten entglitten, so der CSU-Politiker, müssten die Lockerungen wieder zurückgenommen werden. Er verwies auf die Obergrenze von 50 Neu-Infektionen auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Alle Maßnahmen werden laut Seehofer in Übereinstimmung mit den Nachbarstaaten erfolgen. Zuvor hatte er angekündigt, dass die Grenzkontrollen schrittweise entfallen. Zuerst wird in der Nacht auf Samstag der Grenzverkehr von und nach Luxemburg freigegeben. An den Grenzen zu Frankreich, Österreich und der Schweiz soll bis Mittte Juni noch stichprobenartig kontrolliert werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.05.2020 23:45 Uhr