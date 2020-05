Seehofer sieht Grenzöffnungen kritisch

Das Wetter in Bayern: In der Nacht viele Wolken, morgen windig bei höchstens 19 Grad

Das Wetter in Bayern In der Nacht zumeist Wolken und in Alpennähe etwas Regen. Es kühlt ab auf Werte zwischen 10 und 2 Grad. Morgen bewölkt mit sonnigen Abschnitten bei lebhaftem Wind mit starken Böen. Die Temperaturen steigen auf 13 bis 19 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Dienstag Sonne, vereinzelte Schauer und etwas kühler, am Mittwoch durchgehend freundlich und recht warm.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.05.2020 20:00 Uhr