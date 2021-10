Seehofer setzt auf Zusammenarbeit mit Polen in Sachen Migration

Nachrichtenarchiv - 20.10.2021 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Im Konflikt um unerlaubte Grenzüberschreitungen über Belarus nach Polen und Deutschland will Innenminister Seehofer stärker mit Warschau zusammenarbeiten. Seehofer schlägt gemeinsame Patrouillen an der deutsch-polnischen Grenze vor, um illegal Einreisende und Schleuser aufzugreifen. Hintergrund ist, dass der belarussische Machthaber Lukaschenko gezielt Flüchtende aus dem Nahen Osten und Afrika gezielt an die EU-Außengrenze bringen lässt, um die Europäische Union unter Druck zu setzen. Er reagiert damit auf EU-Sanktionen der EU gegen Belarus. Seehofer betonte, es sei ein großes Problem, Migranten als politische Waffe einzusetzen. Laut Seehofer ist eine Schließung der deutsch-polnischen Grenze aber derzeit nicht geplant.

Quelle: BR24 Nachrichten, 20.10.2021 12:45 Uhr